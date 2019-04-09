ДТП с туристами в Новой Зеландии: шесть погибших

Шесть человек погибли в аварии с участием туристического автобуса в Новой Зеландии. Об этом сообщает Интерфакс в среду, 4 сентября.

В плохих погодных условиях автобус, перевозивший более 20 человек, перевернулся на скоростном шоссе, имеются жертвы и раненые, сообщили власти. К настоящему времени они пока не могут определить, сколько человек погибло.

В то же время издание New Zealand Herald сообщило, что погибли по меньшей мере шесть человек, некоторые пассажиры все еще находятся под обломками сильно пострадавшей машины.

Спасательные работы на месте ДТП продолжаются. По данным полиции, все туристы - иностранцы, но пока она не располагает информацией о их национальной принадлежности. Все они - представители азиатских стран.

Новая Зеландия является одним из популярных мест отдыха китайских туристов.

Напомним, что ранее в Турции автобус врезался в грузовик, 37 человек пострадали.

Также сообщалось, что в Канаде из-за ДТП разрушены семь домов, жители 100 домов эвакуированы.

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Источник: korrespondent.net