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04. 09. 2019

НАБУ провело обыск в крупной IТ-компании

Национальное антикоррупционное бюро Украины НАБУ провело обыски в украинском офисе международной продуктовой IТ-компании SAP. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на руководителя офиса SAP в Украине Максима Матяша.

"Вчера в нашем офисе прошел обыск НАБУ. Работа была заблокирована не на один день, а на очень длительный период", - заявил Матяш в ходе встречи правительства с экспортной IТ индустрией во вторник.

Он обратил внимание премьер-министра Украины на то, как проходят обыски в IТ- компаниях, и обратился с просьбой проконтролировать эту сферу работы силовиков.

В свою очередь, премьер предложил руководству SAP Ukraine подать краткую справку о происходившем, на которую отреагирует Кабмин.

Компания SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и сервисами SAP пользуются более 380 000 клиентов.

На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятия различных отраслей.

Пресс-служба НАБУ об обыске в SAP  не сообщает.

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Напомним, несколькими днями ранее ГБР обыскивало телеканал Суспильный.

В конце прошлого года сообщалось, что силовики провели обыски в киевской IT-компании Adraba.

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Источник: korrespondent.net
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