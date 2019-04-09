Все меньше украинцев едут на отдых в Крым - пограничники

В августе 2019 году административную границу с временно оккупированным Крымом пересекли 362 тысячи граждан и 53 тысячи автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в среду, 4 сентября.

В направлении оккупированного полуострова следовали 172 тысячи украинцев, а 190 тысяч направлялись на материковую Украину. В пресс-службе отмечают, что пограничники фиксируют уменьшение количества граждан на 16 тысяч и автомобилей на 4 600 по сравнению с августом 2018-го.

"Тенденция уменьшения пассажиропотока в КПВВ прослеживается в течение всего текущего года", - информирует Госпогранслужба.

За 8 месяцев 2019 года было оформлено 1,722 миллиона человек, что на 22 тысячи меньше аналогичного периода 2018 года. На 8 100 уменьшилось и количество оформленного транспорта.

"Несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о массовом наплыве туристов из материковой части Украины, отметим, что подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, решения бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольной украинской власти территории, после чего возвращаются в обратных направлениях", - отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, прошлой осенью в Крыму заявили, что 2018 год превысил рекордные показатели 2012 года по количеству туристов. Полуостров якобы посетили около 6,2 млн человек.

Позже в Крыму заявили о рекорде по числу туристов за постсоветский период.

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Источник: korrespondent.net