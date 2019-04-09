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04. 09. 2019

Глава Гонконга отзывает законопроект об экстрадиции – СМИ

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции, попытки принятия которого вызвали массовые протесты в городе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в среду, 4 сентября.

Отмечается, что о формальном отказе от данной законодательной инициативы Лам заявила на встрече в своей резиденции, на которую были приглашены члены ее администрации, проправительственные законодатели и гонконгские депутаты Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Лам заявила, что внесла "непростительный хаос", представив законопроект об экстрадиции. Если бы у нее был выбор, то она бы извинилась и ушла в отставку.

Пресс-конференции после этой встречи не последовало. Ожидается, что соответствующее официальное заявление будет распространено гонконгской администрацией позже вечером.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально митинги были направлены против законопроекта об экстрадиции в Китай, однако позже они переросли в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров.

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Источник: korrespondent.net
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