Россия выплатила долг Совету Европы

Россия выплатила Совету Европы задолженность перед организацией за 2017 и 2018 годы. Об этом сообщил в среду, 4 сентября,официальный представитель генсека СЕ Даниэль Хольтген, пишет ТАСС.

"Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 года (€54,7 млн) были на 97% переведены по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал он.

По словам Хольтгена, на данный момент осталось решить лишь "некоторые технические моменты", однако в организации "уверены, что они будут урегулированы". "Задолженность практически полностью погашена", - заключил он.

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ.