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04. 09. 2019

Иран освободил семь членов экипажа британского танкера

Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, отпушены и могут покинуть Иран. Об этом сказал представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство Fars в среду, 4 сентября.

"Некоторым из членов экипажа позволили покинуть судно и вернуться к обычной жизни", – сказал он и добавил, что среди отпущенных есть граждане Индии.

В свою очередь РИА Новости уточняет, что также был отпущен гражданин России. Об этом сказал пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

"Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик", – сообщил Ганенко.

По его словам, на судне остается "минимум" экипажа, чтобы судно в случае необходимости могло выйти в море и начать плавать. Всего на танкере Stena Impero находилось 23 члена экипажа.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

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Источник: korrespondent.net
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