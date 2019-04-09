В Минздраве прокомментировали ситуацию с легализацией каннабиса

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не исключает, что в ближайшее время в Верховной раде может появиться новый законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом она заявила на пресс-конференции в среду, 4 сентября, сообщает РБК-Украина.

В частности, Скалецкая прокомментировала информацию о том, что бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун выносила на заседание правительства вопросы легализации медицинской марихуаны, однако министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал инициативу.

"Что касается позиции Авакова по каннабису… мы переговорили в парламенте. Действительно, есть вопрос, но это не означает, что он категоричный. Мы должны просто проработать этот момент более детально, с максимальным обоснованием вопроса медицинского применения. Если мы обоснуем, я думаю, у нас может быть конструктивный разговор", - отметила Скалецкая.

Она также рассказала, что по законопроекту о легализации каннабиса, который был в Раде, возникло много вопросов.

По словам Скалецкой, у депутатов фракции Слуги народа есть свои идеи по этому вопросу, в связи с чем возможно появление нового законопроекта.

Напомним, бывшая руководительница ведомства Ульяна Супрун выступала за легализацию медицинского каннабиса.

Ранее сообщалось, что Украина впервые выдала лицензию на производство продуктов из марихуаны.

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Источник: korrespondent.net