В Киевской области пара жгла траву и сгорела

Два человека скончались в результате пожара в селе Бзов Барышевского района. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Сообщение о возгорании хозяйственной постройки спасатели получили 3 сентября в 16:13.

К прибытию пожарников из Барышевки и Борисполя сооружение было полностью охвачено огнем, причем он распространился и на расположенную рядом летнюю кухню.

Пожар был локализован в 17:03 и ликвидирован в 17:50. В результате получили термические ожоги 95% тела женщина 1949 года и мужчина 1954 года рождения, которые были госпитализированы в Барышевскую райбольницу. В среду была получена информация о смерти обоих.

Причиной пожара, по предварительным данным, было неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.

Ранее сообщалось, что в загоревшейся сухой траве на Винничине погибла пенсионерка.

А на Донбассе от возгорания сухой растительности сдетонировали снаряды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net