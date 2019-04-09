В Одесской области пограничники задержали 14 иностранцев-нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 4 сентября.
"3 сентября пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы и сотрудники Государственной миграционной службы Украины на территории Овидиопольского района провели проверки порядка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства законодательства Украины в миграционной сфере", – говорится в сообщении.
В ходе проведенных мероприятий было обнаружено 14 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.
Нарушителей – граждан Бангладеша, Пакистана и Непала правоохранители привлекли к ответственности. Также в отношении 10 иностранцев принято решение об их принудительном возвращении в страны происхождения.
В Госпогранслужбе отметили, что с начала 2019 года относительно почти 650 иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страны происхождения и принудительном выдворении из Украины.
Cмотрите фотогалерею: В Одесской области задержаны 14 нелегалов
Накануне в Закарпатской области пограничники задержали две группы нелегалов общей численностью 24 человека, которые пытались попасть в Словакию.
Также сообщалось, что украинец в багажнике автомобиля пытался попасть в Польшу.
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Источник: korrespondent.net
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