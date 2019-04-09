В трех областях нашли арсеналы оружия

В Павлополе в Донецкой области в реке Кальмиус пограничники из состава Объединенных сил нашли арсенал боеприпасов. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 4 сентября.

"Водолазная группа ГСЧС подняла из реки один разорван снаряд и 4 артиллерийских снаряда с взрывателями, 917 патронов калибра 5.45 мм, 517 патронов калибра 7.62х54 мм и 27 патронов калибра 7.62х39 мм", - говорится в сообщении.

Местные жители купались и рыбачили в реке, не обращая внимания на предупреждающие знаки “Стоп мины”.

В пресс-службе СБУ сообщили, что в Сумской и Житомирской областях было заблокировано противоправное хранение военных средств поражения, завезенных из района проведения операции Объединенных сил.

В Сумской области, во время обысков в лесополосе обнаружен тайник. Из него правоохранители изъяли 14 гранат, два гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, десять детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, девять тротиловых шашек и семь пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

По данным спецслужбы, средства поражения планировались к использованию злоумышленниками для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе. Житель области, причастный к хранению оружия, задержан.

В Житомирской области к противоправной деятельности был причастен житель Новоград-Волынского. Этот военнослужащий лично привозил боеприпасы из района временной дислокации подразделения своей воинской части, которая находится вблизи линии разграничения. Военные средства поражения он хранил в подвале собственного гаража.

Во время обысков по месту жительства фигуранта, который накануне вернулся из района ООС, правоохранители изъяли десять осколочных гранат Ф-1 и РГД-5. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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Напомним, что ранее на Донбассе возле пункта пропуска нашли тайник с гранатометами.

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Источник: korrespondent.net