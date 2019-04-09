Зеленский ветировал третий закон Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственном признании и поддержке скаутской организации Пласт. Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, закон возвращен с предложениями президента.
Текст предложений пока отсутствует.
Это уже третий закон, который Зеленский предлагает Раде доработать. Ранее он внес предложения по закону о наказании для педофилов, а также о наказании за нарушения при закупке оборонной продукции.
Напомним, Рада приняла закон о поддержке Пласта в конце мая.
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Источник: korrespondent.net
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