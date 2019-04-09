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04. 09. 2019

Иран задержал в Оманском заливе семь судов

Иранские пограничники задержали семь рыболовецких судов в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), опубликованном в среду, 3 сентября, сообщает агентство Fars.

"Семь рыболовецких судов, в команде которых 24 иностранца, во вторник были задержаны силами КСИР по причине несоблюдения разрешенной дистанции от побережья для ловли рыбы", - говорится в заявлении КСИР.

Отмечается, что инцидент произошел в районе порта Джаск.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

Позже семеро членов экипажа британского танкера были отпущены и получили разрешение покинуть Иран.

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Источник: korrespondent.net
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