За период "хлебного перемирия" на Донбассе зафиксированы 32 обстрела со стороны сепаратистов. Украинские военные обнародовали доказательства нарушений, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 4 сентября.

Указано, что в период с 21 июля по 2 сентября 2019 противник совершил 32 обстрела позиций ВСУ. В частности, противник выпустил 247 боеприпасов, из них артиллерийских снарядов калибром 122 мм (9 снарядов), из минометов 82-го калибра – 112 мин, из минометов 120-го калибра – 126 мин.

Так, 29 августа в результате обстрела пострадал жилой дом в Новолуганском. Кроме того, пулей калибра 7,62 мм была ранена пожилая женщина, которую госпитализировали с открытым огнестрельным переломом. Во время другого обстрела, 31 августа, сепаратисты обстреляли Водяное. Были зафиксированы воронки в центральной части села. В результате обстрела никто не пострадал.

"Боевая активность оккупантов направлена, прежде всего, на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах местного населения и мирового сообщества", – отметили в штабе.

Cмотрите фотогалерею: Штаб ООС показал доказательства нарушений перемирия сепаратистами

Напомним, за сутки 2 сентября на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов со стороны сепаратистов. Четыре бойца получили ранения.

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Источник: korrespondent.net