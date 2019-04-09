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04. 09. 2019

Еврокомиссия назначила спецсоветника по Украине

Европейская комиссия назначила бывшего евродепутата Эльмара Брока специальным советником президента Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в среду, 4 сентября.

Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно, а Брок не будет получать заработной платы на этой должности. Он будет сотрудничать с другими чиновниками в ЕС, которые отвечают за отношения с Украиной.

"Господин Брок будет консультировать президента по стратегии и приоритетам в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране в начале этого года. Благодаря почти 15-летнему опыту работы в должности председателя Комитета по иностранным делам в Европарламенте, господин Брок поможет установить связи с новой властью и определить приоритеты и преимущества новой администрации в ее отношениях с ЕС", – говорится в сообщении.

Немецкий политик Эльмар Брок впервые был избран евродепутатом еще в 1980 году. Он занимал должность зампредседателя и председателя рабочей группы по вопросам иностранных дел Европейской народной партии, главного докладчика Европарламента по вопросам расширения ЕС, представителя по внешней политике группы ЕНП и переговорщика Европарламента по созданию Европейской службы внешних действий.

Как известно, срок полномочий Еврокомиссии во главе с Юнкером истекает 31 октября. Его должность займет немка Урсула фон дер Ляйен. Скорее всего, Брок останется работать ее советником.

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Источник: korrespondent.net
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