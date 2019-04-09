МИД отреагировал на "особый статус" Украины в ЕС

В Министерстве иностранных дел прокомментировали предложение президента Словении предоставить Украине "особый статус" в Евросоюзе. Как заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, Украина заинтересована в членстве в ЕС, а не в "особом статусе", пишет Укринформ в среду, 4 сентября.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметила Зеленко.

Она добавила, что посол Украины в Словении проводит встречи с официальными представителями Любляны с целью информирования о достижениях Украины на пути реализации стратегической цели - членства в ЕС и НАТО.

Ранее стало известно, что президент Словении Борут Пахор предлагает ЕС предоставить "особый статус" не только Турции, но и Украине.

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Источник: korrespondent.net