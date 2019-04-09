Все сотрудники ГПУ выведены вне штата - СМИ

Генпрокурор Руслан Рябошапка вывел всех сотрудников центрального аппарата ГПУ вне штата. Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.
"Все выведены вне штата", - сказал он.
По его словам, также Рябошапка заморозил деятельность органов прокурорского самоуправления до 2021 года.
Ранее стало известно, что Рябошапка уволил прокуроров в Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областях.
Двумя днями ранее Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.
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Источник: korrespondent.net
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