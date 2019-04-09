Все сотрудники ГПУ выведены вне штата - СМИ

Генпрокурор Руслан Рябошапка вывел всех сотрудников центрального аппарата ГПУ вне штата. Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Все выведены вне штата", - сказал он.

По его словам, также Рябошапка заморозил деятельность органов прокурорского самоуправления до 2021 года.

Ранее стало известно, что Рябошапка уволил прокуроров в Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областях.

Двумя днями ранее Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.

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Источник: korrespondent.net