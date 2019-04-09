В "ЛНР" погиб шахтер при обрушении породы

Начальник участка по добыче угля погиб на шахте в "ЛНР" в результате обрушения породы. Об этом сообщает так называемая "государственная служба горного надзора и промышленной безопасности ЛНР".

"В филиале №2 ЗАО Внешторгсервис структурного подразделения Ровенькиантрацит производственного подразделения Шахтоуправление Ровеньковское 2 сентября 2019 года на участке по добыче угля №4 шахтоучастка №5 вследствие обрушения пород кровли был смертельно травмирован начальник участка по добыче угля № 4 Селищев Александр Иванович, 1982 года рождения", – говорится в сообщении.

Создана комиссия по расследованию несчастного случая, которая должна установить его причины.

Ранее в среду стало известно, что в Донецке произошел взрыв вблизи шахты имени Скочинского. Погиб один рабочий. Взорвался неустановленный предмет.

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Источник: korrespondent.net