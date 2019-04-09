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04. 09. 2019

Transparency International опасается концентрации власти в руках президента

Поправки в Конституцию Украины, предусматривающие переподчинение Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований президенту, могут привести к неоправданной концентрации власти в руках главы государства. Об этом сообщается на сайте неправительственной международной организации Transparency International в среду, 4 сентября.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона, согласно которому глава государства получает полномочия назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. В заключении Transparency International отмечается, что эти структуры имеют признаки органов исполнительной власти, поэтому должны подчиняться правительству.

"Несмотря на то что такие изменения в Конституцию в краткосрочной перспективе решат вопрос законности существования этих органов, они могут положить начало неоправданной концентрации власти в руках президента", - считают в организации.

Напомним, что ранее Рада рашила внести изменения в Конституцию, которые бы давали главе государства право назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы.

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Источник: korrespondent.net
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