Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Днепре механизм финансирования террористической деятельности сепаратистов "ДНР" через реализацию лекарственных средств в сетях аптек. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 4 сентября.

"Оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты дела (часть из них до 2014 года – высокопоставленные чиновники) создали несколько аптечных сетей, зарегистрированные и действовавшие как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР". Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, изъяли деньги, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн гривен.

Также были обнаружены мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы по операциям по выводу средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

Руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о финансировании терроризма (ч.2 ст.258-5 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Cмотрите фотогалерею: Аптеки в Киеве и Днепре финансировали сепаратистов – СБУ

Накануне стало известно, что СБУ задержала организатора поставок продуктов в "ЛДНР". Жительница Харькова возглавляла две коммерческие структуры, которые специализировались на экспорте продуктов питания.

Также сообщалось, что СБУ задержала "финансистов", которые перевели в "ЛНР" 60 млн гривен. Они создали незаконный финансовый центр, имевший 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

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Источник: korrespondent.net