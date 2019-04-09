Главу полиции Хмельницкой области перевели во Львов

Начальника Главного управления Национальной полиции Василия Виконского назначили на аналогичную должность во Львове. Представление нового главы состоялось во Львове, сообщает LB.ua в среду, 4 сентября.

Нового начальника представил руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

Василию Виконскому 38 лет, ранее он занимал должности начальника Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области (с сентября 2017 года) и заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области, где курировал подразделения превентивной деятельности.

С 2003 до 2014 года работал на разных должностях в спецподразделении Беркут. Князев рассказал, что Виконский одним из первых правоохранителей поехал на войну на Донбассе.

Предыдущий начальник полиции Львовской области Валерий Середа был уволен в конце августа. В настоящее время бывший руководитель ГУ НП во Львовской области назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

Напомним, 23 августа министр внутренних дел Арсен Аваков решил уволить руководителей управлений Нацполиции в четырех регионах. Тогда было заявлено, что их работе есть "существенные замечания".

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Источник: korrespondent.net