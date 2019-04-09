Гончарук прокомментировал налог для айтишников

Идея создания Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с ИТ-отрасли, дискутировалась в течение трех последних месяцев. Об этом сказал на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

Как отметил премьер, главная идея заключается в том, чтобы помочь IT-отрасли сконцентрировать ресурс, которым она сама будет руководить, и решать проблемы, которые сдерживают ее развитие.

"У нас сейчас явная проблема с университетами, которые выпускают новых молодых людей. У нас явная проблема с тем, что молодые люди уезжают из страны", - сказал он.

Гончарук считает, что для решения проблем нужно "организовать отрасль, которая сегодня является локомотивом, которая сегодня растет".

Премьер сообщил о встречах с "десятками менеджеров крупных компаний". По его словам, новый налог - "это согласованная с ними модель".

Гончарук заявил, что вмешательство государства в деятельность Фонда развития человеческого капитала будет минимальным.

В то же время правительство продолжает собирать мнения представителей отрасли. "Мы допускаем, что модель может быть изменена", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Кабмине придумали новый налог для айтишников. Премьер-министр предлагает создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли со спецсбором.

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Источник: korrespondent.net