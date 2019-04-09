Кличко отреагировал на решение Кабмина

Мэр Киева Виталий Кличко считает незаконным решение Кабмина об увольнении его с должности председателя КГГА. Об этом он заявил на брифинге в среду, 4 сентября.

"Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути прямое президентское управление... То, что происходит, - незаконно. В Конституции прописано, что избранный киевлянами городской голова должен быть избран главой КГГА", - заявил мэр.

"Если мы говорим о децентрализации, то такие шаги, которые делаются, - это наоборот, централизация. Я убежден, ключевое задание - люди должны выбирать человека, который ответственен исключительно перед ними. А не назначать человека сверху, который отвечает только той вертикали, откуда его назначили", - отметил Кличко.

Кличко считает решение Кабмина неконституционным и незаконным, а единственные, кто может уволить его с должности, - это киевляне. Он также заявил, что Киевского городского голову можно выбрать только на выборах, а не назначать.

"Два человека будут соревноваться, кто из них имеет большее влияние. Это будет напоминать, образно объясню, вы садитесь в такси, где два водителя, и у каждого из них свой руль. Даете задание попасть в пункт назначения, но у каждого из них есть свое видение движения. Убежден, что такой автомобиль доедет только до ближайшего перекрестка", - отметил мэр.

В то же время Кличко отметил, что еще не видел официального документа правительства с одобрением его увольнения.

Как сообщалось, решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА было принято на сегодняшнем заседании Кабмина. Оно направлено на утверждение президенту Владимиру Зеленскому.

Также были уволен ряд других чиновников, в том числе и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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Источник: korrespondent.net