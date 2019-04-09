Лента RSS
Подписаться на ленту
04 сентября 2019, среда, 17:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,33
04. 09. 2019

Вертолет, работавший на велогонке, случайно заснял плантацию конопли

На многодневной велогонке Вуэльта в Испании видеоопретор, снимавший спортсменов с вертолета, случайно заснял плантацию конопли на крыше одного из домов. Об этом сообщает Marca в среду, 4 сентября.

Кусты конопли оказались в кадре во время сопровождения велосипедистов в городе Игуалада.

Испанская полиция заинтересовалась кадрами и провела проверку дома. Оказалось, что на крыше растет около 40 кустов конопли.

Владельцам плантации грозит тюремный срок от трех до шести лет и крупный штраф.

Напомним, что ранее Супрун заявила, что Аваков заблокировал легализацию медканнабиса.

Позже новая министр здравоохранения прокомментировала ситуацию с легализацией каннабиса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.