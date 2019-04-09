Вертолет, работавший на велогонке, случайно заснял плантацию конопли

На многодневной велогонке Вуэльта в Испании видеоопретор, снимавший спортсменов с вертолета, случайно заснял плантацию конопли на крыше одного из домов. Об этом сообщает Marca в среду, 4 сентября.

Кусты конопли оказались в кадре во время сопровождения велосипедистов в городе Игуалада.

Испанская полиция заинтересовалась кадрами и провела проверку дома. Оказалось, что на крыше растет около 40 кустов конопли.

Владельцам плантации грозит тюремный срок от трех до шести лет и крупный штраф.

Напомним, что ранее Супрун заявила, что Аваков заблокировал легализацию медканнабиса.

Позже новая министр здравоохранения прокомментировала ситуацию с легализацией каннабиса.

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Источник: korrespondent.net