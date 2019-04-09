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04. 09. 2019

В УПЦ КП заявили о запрете суда ликвидировать церковь

Окружной административный суд Киева 4 сентября полностью удовлетворил заявление Украинской православной церкви Киевского патриархата об обеспечении ее иска о запрете митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины Иоанну осуществлять какие-либо действия относительно регистрации ликвидационной комиссии УПЦ КП. Об этом говорится в сообщении УПЦ КП.

Запрет для иерарха ПЦУ ликвидировать УПЦ КП и распоряжаться ее имуществом будет действовать по меньшей мере до принятия судом решения по сути дела и вступления этого решения в силу.

Cмотрите фотогалерею: В УПЦ КП заявили о запрете суда ликвидировать церковь

Как сообщалось, Филарет отказался признавать томос об автокефалии и протекторат Вселенского патриархата. По его словам, если он раньше знал, что с томосом украинская церковь перейдет из одной зависимости в другую, то никогда бы его не поддержал. 

Также Филарет продолжает отстаивать независимость Киевского патриархата.

В ПЦУ, в свою очередь, списывают поведение Филарета на преклонные годы.

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Источник: korrespondent.net
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