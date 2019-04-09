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04. 09. 2019

Прокуратура объявила в розыск организатора "референдума" в Крыму

В Украине объявлен в розыск глава "избирательной комиссии" Крыма Михаил Малышев. Соответствующее решение вынесла прокуратура Автономной Республики, передает пресс-служба ведомства.

Малышева объявили в розыск в связи с запланированными в Крыму на 8 сентября так называемыми выборами в "госсовет". Его обвиняют в "государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти".

В сообщении ведомства также отмечается, что суд дал разрешение на досудебное расследование и согласился привлечь Малышева к уголовной ответственности заочно.

Отметим, что 2014 году Михаил Малышев занимал пост так называемого "председателя комиссии крымского парламента по организации референдума о возвращении полуострова в состав России".

Ранее в прокуратуре назвали убытки от потери Крыма. После аннексии Украина потеряла активов и имущества в Крыму на 1 триллион 80 миллиардов гривен, подсчитали в прокуратуре.

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Источник: korrespondent.net
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