Прокуратура объявила в розыск организатора "референдума" в Крыму

В Украине объявлен в розыск глава "избирательной комиссии" Крыма Михаил Малышев. Соответствующее решение вынесла прокуратура Автономной Республики, передает пресс-служба ведомства.

Малышева объявили в розыск в связи с запланированными в Крыму на 8 сентября так называемыми выборами в "госсовет". Его обвиняют в "государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти".

В сообщении ведомства также отмечается, что суд дал разрешение на досудебное расследование и согласился привлечь Малышева к уголовной ответственности заочно.

Отметим, что 2014 году Михаил Малышев занимал пост так называемого "председателя комиссии крымского парламента по организации референдума о возвращении полуострова в состав России".

Ранее в прокуратуре назвали убытки от потери Крыма. После аннексии Украина потеряла активов и имущества в Крыму на 1 триллион 80 миллиардов гривен, подсчитали в прокуратуре.

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Источник: korrespondent.net