Британия потратит еще 2 млрд фунтов на Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид объявил о выделении дополнительных 2 миллиардов фунтов ($2,44 млрд) на реализацию Brexit. Об этом сообщает Express в среду, 4 сентября.
"В течение моих первых нескольких дней в качестве канцлера я предоставил 2,1 млрд фунтов дополнительного финансирования для Brexit и подготовки к выходу без соглашения, и сегодня я могу объявить, что мы предоставляем еще 2 млрд фунтов для реализации Brexit в следующем году," - сказал Джавид.
Он заявляет, что это означает больше сотрудников пограничной службы и улучшенную транспортную инфраструктуру в британских портах.
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Источник: korrespondent.net
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