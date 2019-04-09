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04. 09. 2019

Граждане Украины задержаны в Польше по подозрению в терроризме

Полиция Варшавы в среду, 4 сентября, задержала троих граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает местное издание Polsat News.

Задержанные - двое мужчин и женщина. Они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства.

О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.

Как сообщалось, в Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Дональд Трамп должен был сам отправиться в Польшу, однако отменил визит в связи с приближением к американской территории мощного урагана Дориан. Планировалось, что в Польше Трамп встретится с президентом Украины Зеленским и политики подпишут ряд документов.

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Источник: korrespondent.net
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