Гончарук намерен открыть Кабмин для посетителей

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в течение недели правительственное здание сделают "максимально открытым". Об этом он сообщил на брифинге после заседания Кабмина в среду, 4 сентября, передает Укринформ.

"Мы сейчас изучаем, мы сейчас активно дискутируем с нашими службами и службами безопасности о том, насколько открытым можно сделать правительственное здание, двор и все остальное. Мы очень хотим открыть все максимально, но не все нам, из разумных соображений, позволяют. Я думаю, что результат вы увидите в течение недели, потому что мы поручили смоделировать различные сценарии, посмотреть насколько реалистичными являются угрозы, которые на самом деле вызывают необходимость всех этих границ", - заявил Гончарук.

По его словам, в здании правительства уже убрали перегородки между этажами, которые там были раньше, и теперь можно "свободно кататься на самокате".

Ранее сообщалось, что в Офисе президента решили остаться на Банковой. Команда президента Владимира Зеленского столкнулась со сложностями при поиске подходящего здания.

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Источник: korrespondent.net