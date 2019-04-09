Кличко ушли. Как поменяется власть в Киеве

Сага с противостоянием Виталия Кличко и команды Владимира Зеленского продолжается. Президент пытается сместить мэра Киева с должности главы КГГА. Кличко говорит, что этого нельзя делать по закону. Раньше Зеленскому уволить бывшего боксера с должности руководителя Киевской администрации мешало правительство. Теперь новый Кабинет Министров, сформированный из соратников нового президента, дал делу ход.

Украинцы, как обычно, живо обсуждают и много шутят над политическими успехами киевского городского головы.

Решение правительства

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Правительство обратилось в Офис президента относительно увольнения Кличко. Увольняет руководителя КГГА президент. При этом Виталий Кличко остается городским главой Киева и возглавляет Киевсовет до следующих выборов в столице.

Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации с конца июля. В публичную перепалку с Кличко вступил глава офиса президента Андрей Богдан. Ближайший советник Зеленского заявил, что Киевом управляет не Кличко, а “смотрящие”. А от одного из этих “смотрящих” к Богдану якобы даже приходили и предлагали взятку, чтобы он не трогал Кличко. По этому поводу глава Офиса президента давал показания НАБУ.

Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.

Новый премьер-министра Украины Алексей Гончарук, комментируя ситуацию с Кличко, поддержал версию Богдана о “смотрящих” в городе.

Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности председателя Киевской государственной администрации, из-за его связи с застройщиком Вадимом Столаром, заявил Гончарук.

"Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно. Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому, я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян", - отметил Гончарук.

Позиция Кличко

Кличко называет незаконным решение Кабинета министров, который согласовал его увольнение.

"То, что происходит, - незаконно. Это не конституционно, не демократично... Правительство сделало шаг к тому, чтобы ввести двоевластие. А по сути - прямое президентское правление. Такими действиями пытаются лишить киевлян права избирать власть", - заявил мэр Киева.

Кличко настаивает, что уволить его могут только жители города. На вопрос, будет ли он защищать свои интересы в суде, мэр ответил "однозначно". В то же время он уточнил, что еще не получил официальной информации о своем увольнении. Кличко заверил, что продолжит работать как мэр.

Кличко ссылается на решение Конституционного суда, согласно которому мэр Киева является одновременно и главой КГГА. Он утверждает, что киевляне выбирали его именно на такие полномочия. Теперь же их хотят искусственно снизить.

Кто вместо него?

По данным СМИ, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА: Александр Ткаченко (народный депутат, бывший гендиректор холдинга 1+1 Media Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен, кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).

Реакция

Украинцы пишут о том, что избирали Кличко именно с полномочиями главы КГГА и сейчас Зеленский вмешивается в волеизъявление киевлян, а также в местное самоуправление.

Сетуют, что коррупция из Киева все равно никуда не денется.

Ждут выборы.

Ну и, конечно, шутят про Кличко.

Источник: korrespondent.net