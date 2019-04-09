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04. 09. 2019

Украина и "ЛДНР" согласовывают возврат "отжатого" хлебзавода

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина и представители ОРДЛО согласовывали возврат первого "национализированного" объекта. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, на следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения хлебозавода.

"Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, который подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебозавод", - отметила Олифер.

Ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

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Источник: korrespondent.net
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