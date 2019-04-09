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04. 09. 2019

Каждый третий подросток в Украине пострадал от онлайн-буллинга

В Украине 29% опрошенных подростков были жертвами онлайн-буллинга, а 16% были вынуждены пропускать из-за этого школьные занятия. Таковы данные опроса, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

По результатам опроса, треть молодых людей в 30 странах мира становятся жертвами онлайн-буллинга.

Почти три четверти респондентов, которые анонимно ответили на вопросы молодежного опроса, также отметили, что чаще всего онлайн-буллинг встречается в социальных сетях, в частности в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitter.

В Украине, более половины молодых людей полагают, что проблему может решить сама молодежь. В то время каждый пятый украинский подросток думает, что государственные органы должны быть ответственны за преодоление кибер-буллинга. 14% молодых людей видят необходимость привлечения школы и еще 12% - интернет-провайдеров.

В опросе приняли участие более 170 000 U-репортеров - молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет из таких стран: Албания, Бангладеш, Белиз, Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гамбия, Гана, Эквадор, Зимбабве, Индия Индонезия, Ирак, Косово, Кот-д'Ивуар, Либерия, Малави, Малайзия, Мали, Молдова, Мьянма, Нигерия, Румыния, Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, Украина, Франция, Черногория и Ямайка. В Украине к опросу присоединился 6 791 респондент.

Ранее в Украине впервые судили школьника за буллинг учителя. Буллером оказался старшеклассник одной из школ Нетешина Хмельницкой области, а пострадавшим – его учитель.

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Источник: korrespondent.net
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