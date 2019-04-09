Джонсон предложил досрочные выборы парламента



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 4 сентября, призвал провести досрочные выборы в парламент. Заявление прозвучало после того, как Палата общин приняла законопроект, запрещающий Brexit 31 октября в случае отсутствия сделки с ЕС.



По словам премьера, выборы должны состояться 15 октября.



"Палата общин не оставила иного выхода, кроме как позволить народу решить, кого он хочет видеть премьер-министром", – заявил Джонсон.



Для проведения внеочередных выборов за это должны выступить две трети парламентариев.

Напомним, Джонсон настаивает на том, что Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.



Предыдущий премьер Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня, после того как парламент в третий раз отклонил ее сценарий Brexit.

Сам выход Великобритании из Европейского Союза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести.

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Источник: korrespondent.net