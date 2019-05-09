Парламент Великобритании проголосовал против досрочных выборов



Палата общин парламента Британии отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов в парламент 15 октября, сообщает Sky News.



Для проведения этого решения необходима была поддержка двух третий парламентариев. Однако инициативу поддержали только 298 депутатов, против были 56.



По словам премьера, он предложил лидеру оппозиции Джереми Корбину еще раз рассмотреть идею о проведения всеобщих выборов.

"Я бы предложил обдумать еще раз свою ненадежную позицию", – заявил Джонсон.

Напомним, премьер Великобритании призвал провести досрочные выборы в парламент 15 октября. Заявление прозвучало после того, как Палата общин приняла законопроект, запрещающий Brexit 31 октября в случае отсутствия сделки с ЕС.

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Источник: korrespondent.net