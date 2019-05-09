Украина выразила протест венгерскому дипломату из-за слов о Донбассе



Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о "гражданской войне" в Украине, сообщала пресс-служба ведомства в среду, 4 сентября.



Отмечается, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о "кризисе гражданской войны" в Украине.



В связи с этим заявлением в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест.



"Категорически неприемлемым для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", – заявили в МИД.



В дипломатическом ведомстве отметили, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.



Напомним, в прошлом году в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия. Позже редакция газеты признала ошибку в публикации и извинилась за нее.

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Источник: korrespondent.net