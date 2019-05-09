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05. 09. 2019

Сын экс-президента Египта умер от сердечного приступа


Младший сын экс-президента Египта Мухаммеда Мурси Абдалла, скончался в возрасте 24 лет. Об этом сообщила газета Мasrawy со ссылкой на источники в больнице аль-Вахат в Каире.

По словам медиков, причиной смерти молодого человека стал сердечный приступ, как и у его 67-летнего отца, скончавшегося в суде во время процесса по делу о шпионаже.

"Абдалла Мурси был за рулем автомобиля, когда у него произошел сердечный приступ. Он скончался по дороге в больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже – к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен.

В декабре 2017 года Мурси был приговорен судом к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.

В июне 2019 года бывший президент Египта умер в возрасте 67 лет.

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Источник: korrespondent.net
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