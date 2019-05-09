Экс-первую леди Гондураса приговорили к 58 годам тюрьмы

Верховный суд Гондураса приговорил бывшую первую леди страны Росу Элену Бонилью де Лобо к 58 годам тюремного заключения за незаконное присвоение имущества и мошенничество, сообщает El Diario.
Кроме того, при помощи мошеннических действий она присвоила 16 млн лемпир (650 тысяч долларов) государственных средств, выделенных на социальные нужды.
Сестра президента Гондураса погибла при крушении вертолета
Напомним, ранее в США задержали брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса. Его подозревают в наркоторговле в США.
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Источник: korrespondent.net
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