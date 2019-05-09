Лента RSS
Подписаться на ленту
05 сентября 2019, четверг, 05:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,33
05. 09. 2019

Принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II


Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл обидели королеву Елизавету II, не приняв ее приглашение в замок Балморал, пишет The Sun.
 
Отмечается, что королева всегда приглашает свою семью в шотландский замок во время двухмесячного отдыха. В этом году герцог и герцогиня Сассекские отказались, потому что их сыну Арчи только четыре месяца. При этом Уильям и Кейт гостили в замке вместе со своими детьми.

При этом возраст сына не остановил принца Гарри и Меган Маркл от того, чтобы взять его на Ибицу. Королева была разочарована их решением.

В прошлом году принц и его жена тоже не поехали в Шотландию, так как Маркл была на ранней стадии беременности.

От любви до ненависти. Маркл разочаровала Британию

Напомним, ранее стало известно о новом запрете Елизаветы II для Меган Маркл.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.