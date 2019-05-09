Принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл обидели королеву Елизавету II, не приняв ее приглашение в замок Балморал, пишет The Sun.
При этом возраст сына не остановил принца Гарри и Меган Маркл от того, чтобы взять его на Ибицу. Королева была разочарована их решением.
В прошлом году принц и его жена тоже не поехали в Шотландию, так как Маркл была на ранней стадии беременности.
От любви до ненависти. Маркл разочаровала Британию
Напомним, ранее стало известно о новом запрете Елизаветы II для Меган Маркл.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby