США анонсировали новые ракетные испытания

США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти.
Напомним, США официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале августа, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет. После чего США испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров.
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Источник: korrespondent.net
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