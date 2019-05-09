США анонсировали новые ракетные испытания



США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти.



По его словам, ракеты PrSM, если их перепрограммировать, смогут по своей дальности выходить за рамки ДРСМД. Также он отметил, что это касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.



"Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", – сказал Маккарти.



В свою очередь, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер заявил, что военные намерены до конца текущего года провести испытание ранее запрещенной договором РСМД баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. При этом он отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.



Напомним, США официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале августа, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет. После чего США испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net