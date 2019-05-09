Журналистка высмеяла попытки нардепов прятать переписку от объективов

В сети появился забавный фотоколлаж, как народные депутаты на заседании переписываются, скрывая смартфоны документами. Фото было опубликовано в среду, 4 сентября, журналисткой Варварой Квиткой на странице в Facebook.

"Название: СН - спрячь напрочь. Премьера: 3 сентября 2019 (Верховная Рада). Слоган: "Как "зеленая кнопочка" заставила их скрываться". Автор идеи: "Слуга народа" - Лена Криворучкина - округ 32. В ролях: народные депутаты Лада Булах, Ирина Венедиктова, Игорь Васильев, Богдан Торохтий, Александр Алексейчук, Олег Семинский, Вячеслав Медяник, 12+", - говорится в публикации.

Одна из фигурантов фотоколлажа - нардеп Лада Булах прокомментировала свою переписку.

Напомним, во вторник журналисты подсмотрели любовную переписку, которой в зале Рады занималась нардеп от Слуги народа Елена Криворучкина.

Ранее другой новоизбранный нардеп от Слуги народа попал в скандал с нецензурной перепиской.

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Источник: korrespondent.net