Журналистка высмеяла попытки нардепов прятать переписку от объективов

В сети появился забавный фотоколлаж, как народные депутаты на заседании переписываются, скрывая смартфоны документами. Фото было опубликовано в среду, 4 сентября, журналисткой Варварой Квиткой на странице в Facebook.
"Название: СН - спрячь напрочь. Премьера: 3 сентября 2019 (Верховная Рада). Слоган: "Как "зеленая кнопочка" заставила их скрываться". Автор идеи: "Слуга народа" - Лена Криворучкина - округ 32. В ролях: народные депутаты Лада Булах, Ирина Венедиктова, Игорь Васильев, Богдан Торохтий, Александр Алексейчук, Олег Семинский, Вячеслав Медяник, 12+", - говорится в публикации.
Напомним, во вторник журналисты подсмотрели любовную переписку, которой в зале Рады занималась нардеп от Слуги народа Елена Криворучкина.
Ранее другой новоизбранный нардеп от Слуги народа попал в скандал с нецензурной перепиской.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость