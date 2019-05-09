В зоне ООС погиб военный

В зоне ООС на Донбассе в течение минувших суток сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов позиций объединенных сил: дважды недалеко от Водяного, вблизи Опытного, недалеко от Верхнеторецкого, вблизи Авдеевки, неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил: вблизи Майорска по направлению Шахта 6-7, неподалеко от Шумов по направлению Шахта 6-7, возле Южного направления Шахта им. Гагарина, в районе Зайцево, недалеко от Хутора Вольного, вблизи Новгородского.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 3 сентября было зафиксировано 10 обстрелов со стороны противника, четверо украинских военных были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net