Беглецов из колонии поймали на Львовщине: тяжело ранен полицейский

Во Львовской области во время задержания двоих беглецов из Николаевской колонии ранили полицейского, его состояние стабильно тяжелое. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции области сообщает Громадское в четверг, 5 сентября.

Задержание произошло около 19.30 в одном из сел Жидачевского района. Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции, сержант полиции Олег Франков, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентировку на осужденных, сбежавших из колонии.

“Полицейский сообщил о незнакомцах в отделение полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение для установления личности”, - рассказали в пресс-службе.

Мужчины отказались, поэтому полицейский решил их задержать. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту удар ножом в левый бок грудной клетки, причинив проникающее ранение.

Мужчин задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия позже. Ими оказались осужденные 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из Николаевской исправительной колонии.

Раненый милиционер госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, что ранее из колонии на Львовщине сбежали двое заключенных. 20-летний киевлянин Виталий Бортовенко был приговорен к пяти годам колонии за изнасилование и разбой. 27-летний Павел Дмитрук был приговорен к трем годам лишения свободы за незаконное изготовление, хранение и распространение наркотиков.

Также сообщалось, что в Винницкой области заключенный сбежал из колонии. Мужчина в 2017 году был осужден за кражу на четыре года.

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Источник: korrespondent.net