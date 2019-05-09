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05. 09. 2019

В Украине заработал Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начинает свою работу в четверг, 5 сентября. Дата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года.

Со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.

Кроме того, суд будет рассматривать ходатайства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).

Состав суд - 38 судей. Из них 11 работают в Апелляционной палате суда. Возглавляет ведомство судья Елена Танасевич.

Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года. А в апреле судьи приняли присягу.

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Источник: korrespondent.net
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