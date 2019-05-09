Олимпийскую лыжницу нашли мертвой в Испании

Тело испанской олимпийской лыжницы Бланки Фернандес Очоа было найдено в горах за пределами Мадрида почти через две недели после того, как ее в последний раз видели живой. Об этом со ссылкой на Guardia Civil сообщает CNN в четверг, 5 сентября.

Дежурный офицер из гражданской полиции в среду обнаружил тело Фернандеса Очоа в Ла-Пеньоте, горе возле Серседильи, к северо-западу от испанской столицы.

В 1992 году Фернандес Очоа стала первой испанской женщиной, завоевавшей медаль на зимних Олимпийских играх, завоевав бронзу в слаломе во французском Альбервиле.

56-летняя Фернандес Очоа, которая участвовала в четырех зимних Олимпийских играх с 1980 по 1992 год, была в последний раз замечена 23 августа в районе Аравака на окраине города, сообщается в твите Национальной полиции Испании.

Ее автомобиль, Mercedes A-Class, был найден в воскресенье. Ее тело было найдено через три дня после масштабной поисковой операции.

Национальная полиция написала в Твиттере свои соболезнования друзьям и семье Фернандес Очоа, а также поблагодарила “всех добровольцев, которые участвовали в поиске за последние несколько дней”.

Полиция регулярно публиковала обновления о поиске в Твиттере, показывая, что группы специалистов использовали беспилотники и вертолеты, чтобы в конечном итоге найти лыжницу.

Напомним, что ранее испанец погиб во время традиционного забега быков.

Также сообщалось, что Испания сделала международное оповещение из-за массового отравления.

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Источник: korrespondent.net