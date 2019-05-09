Уволен уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ

Кабмин решением от 4 сентября уволил Ивана Лещину с должности уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Чиновник покинет должность 13 сентября.

"Уволить Лещину Ивана Юрьевича с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с 13 сентября 2019 г. по собственному желанию", - говорится в документе.

Сам Лещина в Facebook написал, что это были "успешные 38 месяцев".

"Это были успешные 38 месяцев: 50 свидетелей по Крыму и 80 по Донбассу, сотни документов, экспертных заключений, видео и фото материалов; два новых заявления в ЕСПЧ против РФ: в отношении политзаключенных и моряков (по последним Суд выдал обеспечительные меры в отношении медицинского обслуживания)", - написал он.

Как сообщалось, накануне Кабмин уволил ряд чиновников предыдущей власти, в том числе Ульяну Супрун с должности и.о. Минздрава.

С должности главы КГГА был уволен столичный мэр Виталий Кличко.

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Источник: korrespondent.net