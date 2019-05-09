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05. 09. 2019

В Польше отпустили украинцев-"террористов"

Полиция Варшавы отпустила задержанных из-за угроз совершить теракт украинцев - двух мужчин и женщину, сообщает Польское радио.

"Мы отнеслись к этому видео серьезно. Очень быстро был установлен адрес, по которому эти люди проживают, и перед их квартирой появились полицейские вместе с антитеррористической группой. Впоследствии выяснилось, что это оружие, которое они показали на видео, не было настоящим", - сказал представитель Главного коменданта полиции Мариуш Цярка.

Как сообщалось, украинцы опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. 

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Источник: korrespondent.net
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