Ветеран АТО устроил поножовщину: есть жертва

В селе Варвинского района в Черниговской области участник АТО устроил поножовщину, нанеся травмы соседям и бывшим родственникам. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в четверг, 5 сентября.

В местное отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел происходит конфликт между соседями и уже есть пострадавшие. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного отделения полиции и ГУНП.

Мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, которые проживают в другой половине дома. Нападающий полностью не контролировал себя и находился в неадекватном состоянии. Под нож бывшего бойца АТО попали двое соседей - мужчина и женщина, после чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома.

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Мужчина без разбора стал наносить удары близким, которые чудом вырвались на улицу и вызвали полицию и скорую. Но врачи не смогли спасти жизнь раненой женщине, она скончалась в реанимации. Некоторое время нападавший с ножом бегал по селу, угрожая односельчанам и даже попытался поджечь сельсовет.

Потом вернулся на место преступления и забаррикадировался в комнате. Осознавая опасность, которую представляет человек для жителей села, полицейские приняли решение брать дом штурмом. В результате операции правоохранители обезвредили и задержали мужчину.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что ранее в Черновцах произошла групповая поножовщина, есть жертва.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина получил три удара ножом за замечание.

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Источник: korrespondent.net