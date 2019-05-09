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05. 09. 2019

Взрыв на заводе в Индии: 22 погибших

В Индии на заводе по производству фейерверков в городе Батала произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Hindustan Times в четверг, 5 сентября.

В результате взрыва погибли 22 человека, около 20 получили ранения. Здание фабрики было полностью разрушено, также были повреждены соседние дома. Производственное помещение находилось в жилом районе.

Сотрудники полиции пока не установили, было ли производство пиротехники легальным.

Взрыв произошел за несколько недель до традиционного фестиваля огней Дивали, во время которого массово покупают и запускают фейерверки.

Напомним, что ранее в Индии прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы.

Также сообщалось, что в Уганде взорвался бензовоз, не менее десяти жертв.

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Источник: korrespondent.net
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