В Украине самые дешевые овощи и фрукты по всей Европе

Эксперты подсчитали стоимость продуктовой корзины фруктов и овощей в европейских странах. Украина оказалось лидером по самым низким ценам. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает ТСН со ссылкой на данные европейской профильной ассоциации.

Отмечается, что в Украине средняя цена на продуктовую корзину фруктов и овощей составляет 27 евро в неделю.

А дороже всего овощи и фрукты стоят в Швейцарии. Там за семь дней аналогичная корзина стоит 141 евро.

Украина, в частности, лидирует по самой низкой цене на яблоки, бананы, лук и картофель. А дороже всего эти продукты стоят в Швейцарии, Монако и Норвегии.

Напомним, среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины украинца в июне составляла 1 785 гривен.

Также сообщалось, что Украина увеличила аграрный импорт до $2,8 млрд.

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Источник: korrespondent.net