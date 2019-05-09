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05. 09. 2019

В офисе Укрэнерго проходят обыски - СМИ

Нацполиция проводит обыски в офисе НЭК Укрэнерго. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в компании.

По словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЕС, который реализуется уже несколько лет при поддержке международных кредиторов.

Напомним, Министерство финансов в августе утвердило создание частного акционерного общества НЭК Укрэнерго. Соответствующий приказ был подписан министром финансов Оксаной Маркаровой. Уставный капитал составит 37,1 млрд грн.

Накануне сообщалось, что НАБУ провело обыск в крупной IТ-компании.

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Источник: korrespondent.net
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