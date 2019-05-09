В ходе брифинга по поводу начала работы Антикоррупционного суда президент Владимир Зеленский пошутил о переезде Офиса президента.
Он обратился к главе Офиса Андрею Богдану, поставив в пример ситуацию с помещением для суд.
"Я хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса: ты видишь, мы не можем переехать, а люди за один месяц делают ремонт", - обратился он.
"У нас нет денег", - сказал на это Богдан.
Также президент отметил символизм того, что Антикорсуд находится на проспекте Победы.
Напомним, что ранее у Зеленского объяснили необходимость переезда ОП, назвав нынешнее здание "смесью университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля".
Позже стало известно, что переезд офиса Зеленского обойдется бюджету в 300 млн гривен.
Сам Зеленский утверждал, что Офис президента переедет из центра Киева, а на Банковой создадут музей.
Но в конце августа Богдан сообщил, что подходящих вариантов переезда с Банковой в какое-либо другое место так и не нашли.
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Источник: korrespondent.net
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