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05. 09. 2019

Зеленский пошутил о переезде Офиса президента

В ходе брифинга по поводу начала работы Антикоррупционного суда президент Владимир Зеленский пошутил о переезде Офиса президента.

Он обратился к главе Офиса Андрею Богдану, поставив в пример ситуацию с помещением для суд. 

"Я хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса: ты видишь, мы не можем переехать, а люди за один месяц делают ремонт", - обратился он.

"У нас нет денег", - сказал на это Богдан.

Также президент отметил символизм того, что Антикорсуд находится на проспекте Победы.

Напомним, что ранее у Зеленского объяснили необходимость переезда ОП, назвав нынешнее здание "смесью университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля".

Позже стало известно, что переезд офиса Зеленского обойдется бюджету в 300 млн гривен.

Сам Зеленский утверждал, что Офис президента переедет из центра Киева, а на Банковой создадут музей. 

Но в конце августа Богдан сообщил, что подходящих вариантов переезда с Банковой в какое-либо другое место так и не нашли.

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Источник: korrespondent.net
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